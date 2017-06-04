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Подробности давки в Турине: подростки прикинулись террористами

05.06.2017 08:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн — Sputnik. Давка во время просмотра в Турине финала ЛЧ с участием "Ювентуса" и "Реала" была спровоцирована подростками, которые изобразили террористов, передает портал Football Italia.

"Ювентус" в минувшую субботу уступил "Реалу" в финальном матче футбольной Лиги чемпионов со счетом 1:4. За игрой, которая проходила в британском Кардиффе, следили более 20 тысяч фанатов на площади Сан-Карло в Турине. После третьего пропущенного туринским клубом мяча в фан-зоне послышался хлопок, что вызвало панику, переросшую в давку. В результате пострадали более 1,5 тысячи человек.

Сообщается, что после изучения полицией записей с камер видеонаблюдения были задержаны двое подростков, по предварительной информации, они и вызвали панику. В ходе просмотра матча один из задержанных, который был одет только в шорты, а на спине у него был рюкзак, вышел в центр площади, поднял руки и начал кричать, что у него бомба. Друзья "террориста" попытались увести его, однако ситуация уже вышла из-под контроля.

Задержанные рассказали правоохранителям, что таким образом попытались пошутить и не осознавали, что их "шутка" вызовет массовую давку.

Ранее посольство Беларуси в Риме сообщило, что наших соотечественников среди пострадавших нет.

 
Теги: Минск
 
 
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После третьего гола в ворота "Ювентуса" послышался громкий хлопок, а затем подросток с рюкзаком за спиной закричал, что у него бомба.

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