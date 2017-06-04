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Peugeot сбил разговаривавшую по мобильнику девочку в Глубокском районе

05.06.2017 08:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Глубокском районе, в результате которого пострадала школьница, сообщил Sputnik начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Peugeot сбил разговаривавшую по мобильнику девочку в Глубокском районе
© Pexels
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Авария произошла накануне в первой половине дня на автодороге H 2402. Пенсионер за рулем Peugeot 406 совершил наезд на девочку 2005 года рождения.

Водитель и пассажиры легковушки пояснили прибывшим на место ДТП инспекторам, что девочка в момент аварии шла по обочине и разговаривала по мобильнику, однако вдруг она изменила траекторию движения и вышла прямо на дорогу.

Мужчина, находившийся за рулем "Пежо", попытался уклониться от столкновения и выехал на встречную полосу, однако все же задел школьницу правой частью автомобиля, свидетельствуют показания очевидцев, находившихся в иномарке.

Пострадавшая была госпитализирована.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно показаниям водителя и пассажиров иномарки, школьница находилась на обочине, однако внезапно изменила направление движения и оказалась на проезжей части.

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