Peugeot сбил разговаривавшую по мобильнику девочку в Глубокском районе

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Глубокском районе, в результате которого пострадала школьница, сообщил Sputnik начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.



© Pexels Пьяный водитель на BMW перевернулся в Полоцке и ничего не помнит

Авария произошла накануне в первой половине дня на автодороге H 2402. Пенсионер за рулем Peugeot 406 совершил наезд на девочку 2005 года рождения.

Водитель и пассажиры легковушки пояснили прибывшим на место ДТП инспекторам, что девочка в момент аварии шла по обочине и разговаривала по мобильнику, однако вдруг она изменила траекторию движения и вышла прямо на дорогу.

Мужчина, находившийся за рулем "Пежо", попытался уклониться от столкновения и выехал на встречную полосу, однако все же задел школьницу правой частью автомобиля, свидетельствуют показания очевидцев, находившихся в иномарке.

Пострадавшая была госпитализирована.