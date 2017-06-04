Школьник на велосипеде попал под колеса самосвала в Гродно

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту аварии в Гродно, в которой пострадал 12-летний ребенок, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел в минувшую субботу на путепроводе по улицы Янки Купалы в областном центре. Школьник на велосипеде не стал спешиваться и поехал по пешеходному переходу, когда его сбил самосвал МАЗ.

В ГАИ отметили, что юный велосипедист пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора, а водитель грузовика в это время поворачивал налево.

В результате аварии школьник был госпитализирован.

В ГАИ отметили, что во время школьных каникул родителям надо более пристально следить за своими детьми и не допускать, чтобы несовершеннолетние ездили на велосипедах по дорогам без сопровождения взрослых.