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Школьник на велосипеде попал под колеса самосвала в Гродно
05.06.2017 09:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту аварии в Гродно, в которой пострадал 12-летний ребенок, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции региона.
Инцидент произошел в минувшую субботу на путепроводе по улицы Янки Купалы в областном центре. Школьник на велосипеде не стал спешиваться и поехал по пешеходному переходу, когда его сбил самосвал МАЗ.
В ГАИ отметили, что юный велосипедист пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора, а водитель грузовика в это время поворачивал налево.
В результате аварии школьник был госпитализирован.
В ГАИ отметили, что во время школьных каникул родителям надо более пристально следить за своими детьми и не допускать, чтобы несовершеннолетние ездили на велосипедах по дорогам без сопровождения взрослых.
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Мальчик не слез с велосипеда перед тем, как пересечь дорогу по пешеходному переходу, и не успел затормозить.
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