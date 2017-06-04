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Opel опрокинулся в Пуховичском районе: водителя доставали спасатели

05.06.2017 09:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства дорожного инцидента в Пуховичском районе, в котором пострадал водитель легкового автомобиля, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.

Авария произошла утром в минувшее воскресенье возле деревни Дукора. Очевидец сообщил спасателям о перевернувшемся Opel Vectra.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что водитель 1985 года рождения не справился с управлением, в результате чего его машина перевернулась.

Мужчина был деблокирован спасателями с помощью специнструмента. С травмами различной степени тяжести водитель был госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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МИНСК, 5 июн — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства дорожного инцидента в Пуховичском районе, в котором пострадал водитель легкового автомобиля, сообщили Sputnik...

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