Opel опрокинулся в Пуховичском районе: водителя доставали спасатели

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства дорожного инцидента в Пуховичском районе, в котором пострадал водитель легкового автомобиля, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.

Авария произошла утром в минувшее воскресенье возле деревни Дукора. Очевидец сообщил спасателям о перевернувшемся Opel Vectra.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что водитель 1985 года рождения не справился с управлением, в результате чего его машина перевернулась.

Мужчина был деблокирован спасателями с помощью специнструмента. С травмами различной степени тяжести водитель был госпитализирован.