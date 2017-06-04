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Opel опрокинулся в Пуховичском районе: водителя доставали спасатели
05.06.2017 09:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства дорожного инцидента в Пуховичском районе, в котором пострадал водитель легкового автомобиля, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.
Авария произошла утром в минувшее воскресенье возле деревни Дукора. Очевидец сообщил спасателям о перевернувшемся Opel Vectra.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что водитель 1985 года рождения не справился с управлением, в результате чего его машина перевернулась.
Мужчина был деблокирован спасателями с помощью специнструмента. С травмами различной степени тяжести водитель был госпитализирован.
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МИНСК, 5 июн — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства дорожного инцидента в Пуховичском районе, в котором пострадал водитель легкового автомобиля, сообщили Sputnik...
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