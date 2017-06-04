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Поезд Минск - Брест сбил мужчину в Ивацевичском районе
05.06.2017 11:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн — Sputnik. Мужчина 1968 года рождения погиб под колесами пассажирского поезда Минск — Брест вечером в воскресенье в Ивацевичском районе, сообщила Sputnik официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
© Sputnik Юрий Лашов
Инцидент произошел в воскресенье после восьми вечера недалеко от железнодорожной станции Косово-Полесское в Ивацевичском районе.
По данным УВД, на железнодорожных путях вне пешеходного перехода находился 49-летний брестчанин. Мужчину на путях заметил машинист, однако даже торможением не удалось предотвратить трагедию.
Мужчина погиб, его тело было доставлено в ближайший морг. По факту гибели жителя областного центра проводится проверка — рассматривается в том числе и версия суицида.
Задержка в движении поезда составила десять минут.
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Под поездом погиб 49-летний житель Бреста, а причины несчастного случая выясняют правоохранители.
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