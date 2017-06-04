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Байкер получил смертельные травмы в ДТП с Fiat в Червенском районе
05.06.2017 11:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства аварии, которая привела к гибели мотоциклиста, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ МВД Беларуси.
ДТП случилось в минувшее воскресенье около восьми часов утра в деревне Кулики Червенского района — 24-летний мотоциклист за рулем Suzuki GSX600F врезался в Fiat Tempra.
В ГАИ отметили, что легковушка в момент аварии выезжала на главную дорогу с второстепенной.
В результате столкновения байкер получил серьезные травмы и был помещен в реанимацию Червенской центральной районной больницы, однако он умер спустя несколько часов.
Также правоохранители рассказали, что за минувшие выходные в республике произошли 16 ДТП, в которых погибли шесть человек и 15 травмированы.
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С мотоциклистом после аварии работали реаниматологи, однако парень скончался спустя несколько часов.
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