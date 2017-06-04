Байкер получил смертельные травмы в ДТП с Fiat в Червенском районе

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства аварии, которая привела к гибели мотоциклиста, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ МВД Беларуси.

ДТП случилось в минувшее воскресенье около восьми часов утра в деревне Кулики Червенского района — 24-летний мотоциклист за рулем Suzuki GSX600F врезался в Fiat Tempra.

В ГАИ отметили, что легковушка в момент аварии выезжала на главную дорогу с второстепенной.

В результате столкновения байкер получил серьезные травмы и был помещен в реанимацию Червенской центральной районной больницы, однако он умер спустя несколько часов.

Также правоохранители рассказали, что за минувшие выходные в республике произошли 16 ДТП, в которых погибли шесть человек и 15 травмированы.