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Байкер получил смертельные травмы в ДТП с Fiat в Червенском районе

05.06.2017 11:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства аварии, которая привела к гибели мотоциклиста, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ МВД Беларуси.

ДТП случилось в минувшее воскресенье около восьми часов утра в деревне Кулики Червенского района — 24-летний мотоциклист за рулем Suzuki GSX600F врезался в Fiat Tempra.

В ГАИ отметили, что легковушка в момент аварии выезжала на главную дорогу с второстепенной.

В результате столкновения байкер получил серьезные травмы и был помещен в реанимацию Червенской центральной районной больницы, однако он умер спустя несколько часов.

Также правоохранители рассказали, что за минувшие выходные в республике произошли 16 ДТП, в которых погибли шесть человек и 15 травмированы.

 
Теги: Минск
 
 
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С мотоциклистом после аварии работали реаниматологи, однако парень скончался спустя несколько часов.

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