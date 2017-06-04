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Житель Витебска "заминировал" здание местного УВД и требовал деньги
05.06.2017 12:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту ложного минирования здания управления внутренних дел в Витебске, сообщили Sputnik в понедельник в УВД облисполкома.
Тревожный звонок поступил в дежурную часть вечером в минувшее воскресенье: мужчина сообщил, что здание УВД будет взорвано, если ему не вернут деньги.
К зданию оперативно была направлена саперно-пиротехническая группа, которая обследовала все помещения и прилегающую к УВД территорию. Взрывного устройства обнаружено не было.
В ходе проверки и изучения записей камер видеонаблюдения была установлена личность звонившего. Им оказался безработный 50-летний витебчанин. Мужчина задержан, выяснилось, что в момент звонка он был трезв.
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Звонивший был опознан и задержан, им оказался нигде не работающий 50-летний житель областного центра.
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