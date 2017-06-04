МИНСК, 5 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту ложного минирования здания управления внутренних дел в Витебске, сообщили Sputnik в понедельник в УВД облисполкома.

Тревожный звонок поступил в дежурную часть вечером в минувшее воскресенье: мужчина сообщил, что здание УВД будет взорвано, если ему не вернут деньги.

К зданию оперативно была направлена саперно-пиротехническая группа, которая обследовала все помещения и прилегающую к УВД территорию. Взрывного устройства обнаружено не было.

В ходе проверки и изучения записей камер видеонаблюдения была установлена личность звонившего. Им оказался безработный 50-летний витебчанин. Мужчина задержан, выяснилось, что в момент звонка он был трезв.