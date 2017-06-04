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В выходные в колодцах утонули двое мужчин

05.06.2017 12:44 — ЧП | Tut.by  
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В пятницу в Добрушском районе сельчанин утонул в колодце пожарного водоема, в воскресенье в Иваново в колодец провалился 76-летний пенсионер, сообщает издание «СБ — Беларусь сегодня».

2 июня, в пятницу в деревне Дубовый Лог Добрушского района пропал сельчанин. Во время поисков выяснилось, что мужчина любил проводить время у водоприемного колодца пожарного водоема — оттуда с полутораметровой глубины и достали его тело.

По факту гибели человека проводится проверка, назначены экспертизы по установлению причин смерти, в том числе его состояния накануне трагедии.

4 июня, в воскресенье в городе Иваново погиб 76-летний пенсионер. Со слов официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, погибший предупредил супругу, что пойдет на улицу в туалет, но в дом не вернулся. Вскоре жена и родственники бросились на поиски мужчины, страдавшего плохим зрением. Примерно через час они обнаружили его труп в колодце глубиной 4 метра. Примечательно, что высота колодца от земли 93 сантиметра, к тому же он был закрыт крышкой.

Признаков насильственной смерти милиционеры не обнаружили. По факту проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 21
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По факту гибели проводятся проверки.

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