В выходные в колодцах утонули двое мужчин

В пятницу в Добрушском районе сельчанин утонул в колодце пожарного водоема, в воскресенье в Иваново в колодец провалился 76-летний пенсионер, сообщает издание «СБ — Беларусь сегодня» .

2 июня, в пятницу в деревне Дубовый Лог Добрушского района пропал сельчанин. Во время поисков выяснилось, что мужчина любил проводить время у водоприемного колодца пожарного водоема — оттуда с полутораметровой глубины и достали его тело.

По факту гибели человека проводится проверка, назначены экспертизы по установлению причин смерти, в том числе его состояния накануне трагедии.

4 июня, в воскресенье в городе Иваново погиб 76-летний пенсионер. Со слов официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, погибший предупредил супругу, что пойдет на улицу в туалет, но в дом не вернулся. Вскоре жена и родственники бросились на поиски мужчины, страдавшего плохим зрением. Примерно через час они обнаружили его труп в колодце глубиной 4 метра. Примечательно, что высота колодца от земли 93 сантиметра, к тому же он был закрыт крышкой.

Признаков насильственной смерти милиционеры не обнаружили. По факту проводится проверка.