ДТП с сыном экс-мэра Гродно: пострадавший ищет свидетелей

ГРОДНО, 5 июн — Sputnik, Валерия Соловьева. Житель Гродно Павел Крупа ищет возможных свидетелей ДТП, в которое он попал 16 мая, мужчина рассказал, что за рулем автомобиля, резко выехавшего с второстепенной дороги под колеса его машины, был сын бывшего мэра Гродно.

ДТП произошло на дороге Гродно — Сопоцкин, примерно в десяти километрах от областного центра днем 16 мая. Павел на Infiniti ехал по главной дороге в сторону города, в это время Skoda выезжала со стороны деревни Тричи.



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Как сообщила пресс-служба ГАИ на следующий день после этой аварии, на автодороге произошло столкновение с тяжелыми последствиями. Предварительная причина происшествия — невыполнение требования дорожного знака "Уступить дорогу".

"Когда приближался к перекрестку, увидел, что по второстепенной дороге едет белая машина. Она притормозила. А когда я подъехал ближе, водитель нажал на газ и начал поворачивать налево. Я стал сигналить, тормозить, но столкновение было неизбежным", — рассказал корреспонденту Sputnik Крупа.

В результате Infiniti снесла переднюю часть машины Skoda, а сама вылетела в поле. В тот день в больницу отвезли Павла и мать водителя Skoda.

Неделю назад мужчина выписался из больницы, где он провел 15 дней. У него переломы бедра и двух шейных позвонков.

"Я был удивлен, почему проверка ГАИ все еще продолжается. Сначала нам говорили, что здесь все очевидно — водитель Skoda не уступил дорогу, поэтому его должны признать виновником ДТП. Но проверка затянулась, не сказали, кто виноват. Оправдываются тем, что назначены дополнительные экспертизы, хотя прошло уже три недели", — удивляется собеседник агентства.

По его словам, теперь он опасается, что дело могут "замять". Спустя несколько дней после аварии он узнал, что за рулем Skoda был сын бывшего мэра Гродно Александр Козелков.



© Sputnik/ Валерия Соловьева Пострадавший водитель показал, что с перекрестка, откуда выезжала Skoda, просматривается не меньше 400 метров

Павел ищет свидетелей ДТП. Буквально за минуту до аварии он обогнал черную Audi. Жена пострадавшего расклеила объявления на ближайшей заправке, а также на остановке и на магазине в деревне Подлабенье. Местные жители рассказали ей, что в этом населенном пункте у бывшего мэра Козелкова дача, здесь все его знают, и с поиском свидетелей могут возникнуть проблемы.