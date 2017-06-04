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В Лоевском районе утонул рыбак, тело мужчины нашли спустя несколько дней

05.06.2017 13:41 — ЧП | Tut.by  
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33-летний житель деревни Мохов Лоевского района вечером 1 июня отправился на самодельной деревянной лодке проверять установленные им рыболовные сети в затоне Днепра. К ночи мужчина домой не вернулся, и его родственники забили тревогу.


На следующий день в Днепре были найдены перевернутая лодка и весло, а 3 июня сотрудники Лоевского ОСВОДа извлекли из реки тело сельчанина.

Причина гибели мужчины устанавливается.

 
 
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