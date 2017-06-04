В Бешенковичском районе 2-летний малыш утонул в водоеме рядом с домом

В деревне Рубеж Бешенковичского района 4 июня погиб двухлетний мальчик. Следователи проводят проверку по этому факту, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.





Малыш был на прогулке с мамой. Около 17.30 женщина отлучилась в дом за соком для ребенка. Мальчик остался без присмотра. Спустя 10 минут мама вернулась, но мальчика не нашла. К поискам подключилась бабушка, которая пришла от соседки.

Взрослые установили, что малыш вышел через калитку во двор. Вскоре бабушка обнаружила маленького внука в искусственном водоеме возле дома. Прибывшие врачи констатировали смерть мальчика.

Бешенковичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по этому факту.

Семья характеризуется положительно, в социально опасном положении не находится. Придомовая территория огорожена забором, калитка закрывается, но к искусственному водоему рядом с участком есть свободный доступ.



