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В Бешенковичском районе 2-летний малыш утонул в водоеме рядом с домом

05.06.2017 14:08 — ЧП | Tut.by  
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В деревне Рубеж Бешенковичского района 4 июня погиб двухлетний мальчик. Следователи проводят проверку по этому факту, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.


Малыш был на прогулке с мамой. Около 17.30 женщина отлучилась в дом за соком для ребенка. Мальчик остался без присмотра. Спустя 10 минут мама вернулась, но мальчика не нашла. К поискам подключилась бабушка, которая пришла от соседки.

Взрослые установили, что малыш вышел через калитку во двор. Вскоре бабушка обнаружила маленького внука в искусственном водоеме возле дома. Прибывшие врачи констатировали смерть мальчика.

Бешенковичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по этому факту.

Семья характеризуется положительно, в социально опасном положении не находится. Придомовая территория огорожена забором, калитка закрывается, но к искусственному водоему рядом с участком есть свободный доступ.


 
 
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Малыш был на прогулке с мамой. Около 17.30 женщина отлучилась в дом за соком для ребенка. Мальчик остался без присмотра. Спустя 10 минут мама вернулась, но мальчика не...

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