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В Буда-Кошелево от остановки сердца умер 18-летний учащийся колледжа

05.06.2017 14:26 — ЧП | Tut.by  
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Учащийся аграрно-технического колледжа после физкультуры направился к себе в комнату, где ему стало плохо, сообщает районная газета «Авангард».


Сверстники вызвали скорую помощь, но медики не успели реанимировать парня.

По предварительной информации, причиной несчастного случая стала остановка сердца.

В районном отделе Следственного комитета рассказали, что у 18-летнего студента были проблемы с сердцем, но противопоказаний к занятиям физической культурой он не имел.

 
 
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У парня были проблемы с сердцем, но противопоказаний к занятиям физической культурой он не имел.

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