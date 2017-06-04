В Буда-Кошелево от остановки сердца умер 18-летний учащийся колледжа

Учащийся аграрно-технического колледжа после физкультуры направился к себе в комнату, где ему стало плохо, сообщает районная газета « Авангард ».





Сверстники вызвали скорую помощь, но медики не успели реанимировать парня.

По предварительной информации, причиной несчастного случая стала остановка сердца.

В районном отделе Следственного комитета рассказали, что у 18-летнего студента были проблемы с сердцем, но противопоказаний к занятиям физической культурой он не имел.