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В Буда-Кошелево от остановки сердца умер 18-летний учащийся колледжа
Учащийся аграрно-технического колледжа после физкультуры направился к себе в комнату, где ему стало плохо, сообщает районная газета «
Сверстники вызвали скорую помощь, но медики не успели реанимировать парня.
По предварительной информации, причиной несчастного случая стала остановка сердца.
В районном отделе Следственного комитета рассказали, что у 18-летнего студента были проблемы с сердцем, но противопоказаний к занятиям физической культурой он не имел.
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У парня были проблемы с сердцем, но противопоказаний к занятиям физической культурой он не имел.
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Архив (ЧП)
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