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СК: двухлетний ребенок утонул в пруду в Бешенковичском районе

05.06.2017 14:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту гибели двухлетнего ребенка в искусственном водоеме в Бешенковичском районе, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Трагедия произошла в деревне Рубеж в минувшее воскресенье во второй половине дня — ребенок гулял с мамой возле частного дома, а когда мама отлучилась за соком для малыша, он остался без присмотра. Вернувшаяся с напитком мама не обнаружила своего ребенка на том месте, где она его оставила.

Мать начала поиски своего ребенка вместе с бабушкой, которая вернулась от соседки. В ходе поисков они выяснили, что малыш вышел за территорию двора. В итоге ребенок был обнаружен в искусственном водоеме, который расположен на придомовой территории. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть малыша.

Сотрудники Бешенковичского райотдела СК в ходе проверки установили, что семья характеризуется положительно. Также следователи отметили, водоем имеет свободный доступ.

Следствие в связи с трагедией призвало родителей следить за малолетними детьми, особенно вблизи водоемов.

 
Теги: Минск
 
 
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Мать отлучилась в дом за соком для своего малыша, а когда вернулась - его уже не было на месте.

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