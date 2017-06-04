Рыбак погиб в Глубокском районе, зацепившись леской за ЛЭП

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Мужчина погиб на рыбалке в Глубокском районе – рыбак зацепился леской за провода линии электропередачи, сообщили Sputnik в РУП "Гродноэнерго".

Инцидент произошел вечером 13 мая в районе деревни Шуневцы, однако стало известно о нем только спустя почти месяц.

"Пенсионер ушел на рыбалку и не вернулся домой. Утром следующего дня тело погибшего мужчины было обнаружено на берегу заболоченной местности, удочка находилась в воде", – сказали в Гродноэнерго.

Там также сообщили, что в середине пролета опор ЛЭП на проводах находился обрывок лески с поплавком.

В РУП снова призвали рыбаков быть осмотрительными на водоемах: при выборе места для рыбной ловли следует учитывать наличие воздушных линий высокого напряжения.