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Рыбак погиб в Глубокском районе, зацепившись леской за ЛЭП
05.06.2017 15:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн – Sputnik. Мужчина погиб на рыбалке в Глубокском районе – рыбак зацепился леской за провода линии электропередачи, сообщили Sputnik в РУП "Гродноэнерго".
Инцидент произошел вечером 13 мая в районе деревни Шуневцы, однако стало известно о нем только спустя почти месяц.
"Пенсионер ушел на рыбалку и не вернулся домой. Утром следующего дня тело погибшего мужчины было обнаружено на берегу заболоченной местности, удочка находилась в воде", – сказали в Гродноэнерго.
Там также сообщили, что в середине пролета опор ЛЭП на проводах находился обрывок лески с поплавком.
В РУП снова призвали рыбаков быть осмотрительными на водоемах: при выборе места для рыбной ловли следует учитывать наличие воздушных линий высокого напряжения.
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Энергетики снова призвали рыболовов быть осмотрительными на рыбалке и тщательно выбирать места для ловли.
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