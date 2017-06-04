Безбилетник избил водителя автобуса в Гродно

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Гродно мужчину, который избил водителя городского автобуса, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 23 мая на конечной остановке на улице Врублевского областного центра: автобус №15 приехал на конечную, и все пассажиры предоставили проездные документы.

"Однако дин из граждан повел себя крайне неадекватно: на просьбу водителя показать талон безбилетник ударил сотрудника автобусного парка в лицо и убежал", – сказали в УВД.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливается личность злоумышленника, из парка изъята запись видеорегистратора автоьуса.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси (насилие в отношении должностного лица).