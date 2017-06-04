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В Ляховичах 31-летний мужчина до смерти избил своего дядю-инвалида

05.06.2017 15:53 — ЧП | Tut.by  
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Уголовное дело за убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, возбудили ляховичские следователи, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина. По предварительной версии, 3 июня во время ссоры он избил своего 54-летнего дядю, инвалида-колясочника. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

О произошедшем в милицию сообщила сестра задержанного, которая обнаружила тело родственника.

«Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время с ним работают следователи областного аппарата УСК по Брестской области. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся осмотры, допросы, назначен комплекс экспертных исследований», — сообщила Марина Дранькова.

 
 
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О произошедшем в милицию сообщила сестра задержанного.

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