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Студент колледжа в Буда-Кошелево умер после урока физкультуры

05.06.2017 16:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн – Sputnik. Студент аграрно-технического колледжа Буда-Кошелево умер после урока физкультуры, сообщила в понедельник газета "Авангард".

Студент колледжа в Буда-Кошелево умер после урока физкультуры
© Pixabay
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Инцидент произошел 30 мая в общежитии учреждения образования: 18-летний студент после занятий физической культурой отправился в свою комнату, где ему внезапно стало плохо.

Как пишет издание, однокурсники молодого человека вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако врачи не смогли спасти студента.

По информации Буда-Кошелевского районного отдела Следственного комитета Беларуси, у погибшего имелись проблемы с сердцем, однако никаких противопоказаний к занятиям спортом не было.

По данным "Авангарда", смерть молодого человека наступила от остановки сердца.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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У погибшего имелись проблемы с сердцем, однако никаких противопоказаний к занятиям спортом.

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