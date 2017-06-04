Студент колледжа в Буда-Кошелево умер после урока физкультуры

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Студент аграрно-технического колледжа Буда-Кошелево умер после урока физкультуры, сообщила в понедельник газета " Авангард ".

Инцидент произошел 30 мая в общежитии учреждения образования: 18-летний студент после занятий физической культурой отправился в свою комнату, где ему внезапно стало плохо.

Как пишет издание, однокурсники молодого человека вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако врачи не смогли спасти студента.

По информации Буда-Кошелевского районного отдела Следственного комитета Беларуси, у погибшего имелись проблемы с сердцем, однако никаких противопоказаний к занятиям спортом не было.

По данным "Авангарда", смерть молодого человека наступила от остановки сердца.