ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивацевичском районе 48-летний мужчина попал под поезд Минск - Брест

05.06.2017 15:58 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Ивацевичском районе 48-летнего мужчину насмерть сбил поезд сообщением Минск - Брест, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Трагедия произошла на станции Коссово-Полесское в деревне Нехачево. Как пояснил машинист поезда Минск - Брест, который следовал по данному участку без остановки, во время движения с перрона на первый путь сошел мужчина и стал спиной к движущемуся составу. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проведен осмотр, изъята служебная документация, устанавливаются знакомые и родные погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила Марина Дранькова.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но избежать столкновения не удалось.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Ляховичах 31-летний мужчина до смерти избил своего дядю-инвалида
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика