В Ивацевичском районе 48-летний мужчина попал под поезд Минск - Брест

В Ивацевичском районе 48-летнего мужчину насмерть сбил поезд сообщением Минск - Брест, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Трагедия произошла на станции Коссово-Полесское в деревне Нехачево. Как пояснил машинист поезда Минск - Брест, который следовал по данному участку без остановки, во время движения с перрона на первый путь сошел мужчина и стал спиной к движущемуся составу. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проведен осмотр, изъята служебная документация, устанавливаются знакомые и родные погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила Марина Дранькова.