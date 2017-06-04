В озере в Полоцком районе утонул молодой парень из Нигерии

Молодой человек из Нигерии утонул в озере в Полоцком районе, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел около девяти часов вечера 2 июня. 24-летний парень купался в озере Люхово и утонул. Его труп нашли и достали из воды спасатели, это произошло на следующий день.

Житель африканского государства был слушателем подготовительного отделения Полоцкого госуниверситета.

Следователи Полоцкого межрайонного отдела Следственного комитета проводят проверку по факту смерти гражданина Нигерии. Они осмотрели место происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего.