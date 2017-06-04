МИНСК, 5 июн – Sputnik. Работники МЧС спасли в Минском районе мужчину, который собирался спрыгнуть с балкона пятого этажа, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел в агрогородке Сенница рано утром в понедельник: спасателям сообщение о необходимости оказания помощи человеку поступило в 04:47.

"Когда к месту вызова прибыли спасатели, на балконе пятого этажа, на высоте 12 метров находился мужчина и собирался спрыгнуть вниз", – сказали в пресс-службе.

По информации собеседников Sputnik, спасатели возле дома развернули "куб жизни", на который мужчина спрыгнул.

В МЧС уточнили, что в результате прыжка гражданин не пострадал.