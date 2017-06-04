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Сотрудники МЧС в Сеннице спасли при помощи "куба жизни" человека

05.06.2017 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн – Sputnik. Работники МЧС спасли в Минском районе мужчину, который собирался спрыгнуть с балкона пятого этажа, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе МЧС.

Сотрудники МЧС в Сеннице спасли при помощи "куба жизни" человека
© Фото: Могилевское ОУМЧС
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Инцидент произошел в агрогородке Сенница рано утром в понедельник: спасателям сообщение о необходимости оказания помощи человеку поступило в 04:47.

"Когда к месту вызова прибыли спасатели, на балконе пятого этажа, на высоте 12 метров находился мужчина и собирался спрыгнуть вниз", – сказали в пресс-службе. 

По информации собеседников Sputnik, спасатели возле дома развернули "куб жизни", на который мужчина спрыгнул.

В МЧС уточнили, что в результате прыжка гражданин не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина находился на уровне пятого этажа на высоте 12 метров и собирался спрыгнуть вниз.

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