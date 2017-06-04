Автобус ПАЗ сбил велосипедистку в Ганцевичах

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Жительница Ганцевичей получила травмы в результате наезда автобуса и была госпитализирована в местную больницу, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: УГАИ МВД Беларуси Байкер получил смертельные травмы в ДТП с Fiat в Червенском районе

ДТП произошло утром 3 июня на улице Орловской районного центра.

"Водитель автобуса ПАЗ при встречном разъезде с автомобилем не выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на 47-летнюю местную жительницу, которая двигалась на велосипеде", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, женщина ехала в попутном направлении по правому краю проезжей части.

В результате ДТП велосипедистка получила травмы и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Ганцевичскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.