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Автобус ПАЗ сбил велосипедистку в Ганцевичах
05.06.2017 16:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн – Sputnik. Жительница Ганцевичей получила травмы в результате наезда автобуса и была госпитализирована в местную больницу, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: УГАИ МВД Беларуси
ДТП произошло утром 3 июня на улице Орловской районного центра.
"Водитель автобуса ПАЗ при встречном разъезде с автомобилем не выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на 47-летнюю местную жительницу, которая двигалась на велосипеде", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, женщина ехала в попутном направлении по правому краю проезжей части.
В результате ДТП велосипедистка получила травмы и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Ганцевичскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
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Авария произошла из-за того, что водитель автобуса при разъезде с машиной неправильно выбрал боковой интервал.
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