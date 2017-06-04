ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автобус ПАЗ сбил велосипедистку в Ганцевичах

05.06.2017 16:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Жительница Ганцевичей получила травмы в результате наезда автобуса и была госпитализирована в местную больницу, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Автобус ПАЗ сбил велосипедистку в Ганцевичах
© Фото: УГАИ МВД Беларуси
Байкер получил смертельные травмы в ДТП с Fiat в Червенском районе

ДТП произошло утром 3 июня на улице Орловской районного центра.

"Водитель автобуса ПАЗ при встречном разъезде с автомобилем не выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на 47-летнюю местную жительницу, которая двигалась на велосипеде", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, женщина ехала в попутном направлении по правому краю проезжей части.

В результате ДТП велосипедистка получила травмы и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Ганцевичскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла из-за того, что водитель автобуса при разъезде с машиной неправильно выбрал боковой интервал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сотрудники МЧС в Сеннице спасли при помощи "куба жизни" человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика