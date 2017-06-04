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СК проверяет гибель учащего колледжа в Буда-Кошелево

05.06.2017 17:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн – Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти учащегося Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

СК проверяет гибель учащего колледжа в Буда-Кошелево
© Pixabay
Студент колледжа в Буда-Кошелево умер после урока физкультуры

Трагедия после урока физкультуры в колледже произошла 30 мая: 18-летнему парню стало плохо после занятия, когда он уже находился в собственной комнате в общежитии.

"Сокурсники молодого человека вызвали скорую помощь, однако медицинским работникам не удалось его реанимировать", – рассказала Кривоногова.

По ее словам, в рамках доследственной проверки были опрошены свидетели, сокурсники погибшего и сотрудники колледжа. Кроме того, следователи истребовали медицинскую документацию.

"Исходя из собранных материалов проверки предварительно установлено, что смерть учащегося не носит криминальный характер", – заключила собеседница Sputnik.

Для установления точной причины смерти студента была назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодому человеку вызвали скорую помощь его сокурсники, однако медики не сумели спасти юношу.

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