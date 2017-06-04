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Припаркованный на газоне внедорожник россиянина сожгли в Светлогорске

05.06.2017 17:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн – Sputnik. Принадлежащий гражданину России внедорожник Mitsubishi Pajero, припаркованный на газоне, сгорел в Светлогорске, сообщила газета "Ранак".

Припаркованный на газоне внедорожник россиянина сожгли в Светлогорске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пожар произошел накануне ночью возле дома №41 в Первомайском микрорайоне, на тушение возгорания прибыли два расчета МЧС.

По информации издания, жители дома сообщили, что Mitsubishi Pajero Sport принадлежит 59-летнему жителю Брянска, который приехал на выходные к знакомой.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причину возгорания. Как пишет "Ранак", скорее всего, был совершен поджог машины – об этом свидетельствуют слова очевидцев и следы огня на земле возле машины.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации местного СМИ, машину, скорее всего, сожгли умышленно – об этом свидетельствуют слова очевидцев.

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