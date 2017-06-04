|
Припаркованный на газоне внедорожник россиянина сожгли в Светлогорске
05.06.2017 17:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн – Sputnik. Принадлежащий гражданину России внедорожник Mitsubishi Pajero, припаркованный на газоне, сгорел в Светлогорске, сообщила газета "
© Sputnik / Виктор Толочко
Пожар произошел накануне ночью возле дома №41 в Первомайском микрорайоне, на тушение возгорания прибыли два расчета МЧС.
По информации издания, жители дома сообщили, что Mitsubishi Pajero Sport принадлежит 59-летнему жителю Брянска, который приехал на выходные к знакомой.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причину возгорания. Как пишет "Ранак", скорее всего, был совершен поджог машины – об этом свидетельствуют слова очевидцев и следы огня на земле возле машины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации местного СМИ, машину, скорее всего, сожгли умышленно – об этом свидетельствуют слова очевидцев.
|
Архив (ЧП)
Комментарии