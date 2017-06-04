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CNN: во время стрельбы в Орландо погибли 5 человек

05.06.2017 17:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн – Sputnik. Жертвами вооруженного злоумышленника, устроившего стрельбу в городе Орландо (штат Флорида), стали четыре человека, нападавшего ликвидировали полицейские, сообщил телеканал CNN.

По информации телеканала, местные власти не считают, что произошедшее в Орландо как-либо связано с терроризмом. 

В настоящее время правоохранительные органы не дают никакой официальной информации по поводу инцидента со стрельбой.

Ожидается, что офис местного шерифа в ближайшее время выступит с заявлением для СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации телеканала, местные власти не считают, что произошедшее в Орландо как-либо связано с терроризмом.

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