CNN: во время стрельбы в Орландо погибли 5 человек

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Жертвами вооруженного злоумышленника, устроившего стрельбу в городе Орландо (штат Флорида), стали четыре человека, нападавшего ликвидировали полицейские, сообщил телеканал CNN .

По информации телеканала, местные власти не считают, что произошедшее в Орландо как-либо связано с терроризмом.

В настоящее время правоохранительные органы не дают никакой официальной информации по поводу инцидента со стрельбой.

Sheriff Demings on scene of tragic shooting with multiple fatalities. Getting briefing. Will address media shortly. pic.twitter.com/f7jZrmXuhl — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 июня 2017 г.

Ожидается, что офис местного шерифа в ближайшее время выступит с заявлением для СМИ.