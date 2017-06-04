Студент из Нигерии утонул в озере возле Полоцка

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Нигерийский студент утонул в озере в Полоцком районе, по факту смерти молодого человека проводится проверка, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел вечером 2 июня в водоеме, расположенном вблизи деревни Люхово. Погибшим является 24-летний гражданин Нигерии, который обучался на подготовительном отделении Полоцкого государственного университета.

"Его труп был обнаружен 3 июня, тело извлекли из воды спасатели", – сказала Сахарова.

По ее словам, в настоящее время следователи Полоцкого межрайотдела СК проводят по факту смерти молодого человека проверку.

Собеседница Sputnik уточнила, что специалисты в рамках установления обстоятельств произошедшего осмотрели место, где утонул студент, опрашивают свидетелей и очевидцев.