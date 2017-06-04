Столкновение фур на М6 – погиб один водитель

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Водитель большегрузного автомобиля погиб в результате ДТП на автодороге М6, сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси в понедельник.



© Фото: УГАИ МВД Беларуси Байкер получил смертельные травмы в ДТП с Fiat в Червенском районе

Авария на автотрассе М6 "Минск – Гродно" произошла около 02:00 пятницы 2 июня.

"Мужчина, управляя грузовым автомобилем Renault Magnum, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с полуприцепом фуры Mercedes-Benz", – сказали в управлении.

По информации ГАИ, за рулем Mercedes находился 32-летний гражданин Польши, который в ДТП не пострадал.

Водитель фуры Renault от полученных в аварии травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.