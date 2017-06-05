Соцсети о трагедии под Бешенковичами: как можно оставить ребенка одного

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Пользователи социальных сетей соболезнуют родственникам утонувшего в небольшом пруду в Бешенковичском районе двухлетнего малыша, но в то же время задают вопрос: как можно просто оставить на улице такого маленького ребенка без присмотра.



© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой В Бешенковичском районе мальчик утонул в пруду, СК проводит проверку

Трагедия в деревне Рубеж случилась накануне вечером: в водоеме, расположенном недалеко от частного домовладения, утонул ребенок, которого мать на время оставила без присмотра, уйдя в помещение за соком.

Пользователи социальных сетей обсуждают произошедшее в деревне и сходятся во мнении, что это является ужасной трагедией. При этом многие задают вопрос: как можно оставить такого маленького ребенка одного даже на десять минут.

"Как можно ребенка оставить без присмотра? Даже если это дача, кошмар, соболезную", – написала одна из участниц региональной группы в социальной сети "ВКонтакте".

При этом некоторые пытаются оправдать родителей: "мать пошла за соком и попутно сто дел сделала".

Как ранее рассказали Sputnik в управлении СК по Витебской области, в настоящее время следователи по этому факту проводят проверочные действия. Известно, что мальчик находился без присмотра около десяти минут, пока его мать ходила в дом. Ребенок сумел самостоятельно покинуть территорию участка и дойти до пруда, где его тело и было впоследствии обнаружено бабушкой.

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