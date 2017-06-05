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BMW с российскими номерами сбил мотоциклистку в "Брузгах"

06.06.2017 08:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн – Sputnik. Водитель мотоцикла Honda получила ранения и была госпитализирована в результате аварии в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, сообщил портал "Автогродно".

BMW с российскими номерами сбил мотоциклистку в "Брузгах"
© Фото: УГАИ МВД
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Авария произошла накануне около 17:10: кроссовер BMW X5 врезался в мотоцикл во время выполнения маневра разворота.

Как сообщает портал, водитель разворачивался в нарушение ПДД через двойную сплошную. В результате мотоциклистка, управлявшая байком Honda Gold Wing, получила травмы и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, мотоцикл пострадавшей был доставлен в правоохранительные органы для изучения экспертами.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Водитель BMW X5 разворачивался в нарушение ПДД через двойную сплошную.

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