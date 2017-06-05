МИНСК, 6 июн – Sputnik. Водитель мотоцикла Honda получила ранения и была госпитализирована в результате аварии в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, сообщил портал " Автогродно ".



© Фото: УГАИ МВД Столкновение фур на М6 – погиб один водитель

Авария произошла накануне около 17:10: кроссовер BMW X5 врезался в мотоцикл во время выполнения маневра разворота.

Как сообщает портал, водитель разворачивался в нарушение ПДД через двойную сплошную. В результате мотоциклистка, управлявшая байком Honda Gold Wing, получила травмы и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, мотоцикл пострадавшей был доставлен в правоохранительные органы для изучения экспертами.