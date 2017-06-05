ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россиянин разбился в Мозырском районе на самодельном байке

06.06.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Гражданин России погиб в результате ДТП в Мозырском районе – мотоциклист врезался в бордюр, а затем в дерево, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Россиянин разбился в Мозырском районе на самодельном байке
© Фото: Автогродно
BMW с российскими номерами сбил мотоциклистку в "Брузгах"

Авария произошла накануне в 16:25 в поселке Криничный Моызрского района.

"Гражданин Российской Федерации, житель деревни Гурины, управляя мотоциклом кустарного производства, ударился в бордюрный камень, после чего выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево", – сказали в МВД.

По информации правоохранителей, мужчина ехал на мотоцикле без водительского удостоверения. От полученных травм 27-летний россиянин скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации правоохранителей, погибший управлял транспортным средством без водительского удостоверения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
BMW с российскими номерами сбил мотоциклистку в "Брузгах"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика