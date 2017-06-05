Россиянин разбился в Мозырском районе на самодельном байке

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Гражданин России погиб в результате ДТП в Мозырском районе – мотоциклист врезался в бордюр, а затем в дерево, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Авария произошла накануне в 16:25 в поселке Криничный Моызрского района.

"Гражданин Российской Федерации, житель деревни Гурины, управляя мотоциклом кустарного производства, ударился в бордюрный камень, после чего выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево", – сказали в МВД.

По информации правоохранителей, мужчина ехал на мотоцикле без водительского удостоверения. От полученных травм 27-летний россиянин скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.