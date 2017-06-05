|
Россиянин разбился в Мозырском районе на самодельном байке
06.06.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн – Sputnik. Гражданин России погиб в результате ДТП в Мозырском районе – мотоциклист врезался в бордюр, а затем в дерево, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
Авария произошла накануне в 16:25 в поселке Криничный Моызрского района.
"Гражданин Российской Федерации, житель деревни Гурины, управляя мотоциклом кустарного производства, ударился в бордюрный камень, после чего выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево", – сказали в МВД.
По информации правоохранителей, мужчина ехал на мотоцикле без водительского удостоверения. От полученных травм 27-летний россиянин скончался на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации правоохранителей, погибший управлял транспортным средством без водительского удостоверения.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии