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На юге Франции более 200 кошек отравлены неизвестным ядом

06.06.2017 10:04 — ЧП | Tut.by  
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Более 200 котов и кошек, как домашних так и бездомных, отравлены в небольшом приморском городке на юге Франции в течение месяца.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Все жертвы загадочного «серийного убийцы кошек» обитали в городе Сен-Пьер-ла-Мер в 90 км к югу от Монпелье.

Как сообщает газета Depeche, в местном сообществе по защите животных очень встревожены сообщениями о массовой гибели кошек.

Также поступают сообщения, что жертвами неизвестного яда становятся грызуны и птицы. Местные жители опасаются, что от действий таинственных отравителей могут пострадать и дети.

Представители местной ассоциации по защите бродячих кошек сообщили о массовой гибели животных в полицию и попросили провести вскрытие мертвых кошек, чтобы определить тип яда.

Глава ассоциации Николь Ломбар предполагает, что это мог быть, в частности, крысиный яд или отрава на основе каннабиса.

«Здесь царит атмосфера ненависти, никто никому не доверяет. Мы все боимся, что дети могут проглотить этот загадочный яд», — цитирует издание Ouest-France местную жительницу.

 
 
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"Здесь царит атмосфера ненависти, никто никому не доверяет. Мы все боимся, что дети могут проглотить этот загадочный яд", - цитирует издание Ouest-France местную...

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