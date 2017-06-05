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Белорус пытался пересечь границу по паспорту с истекшим 12 лет назад сроком действия

06.06.2017 10:27 — ЧП | Tut.by  
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Житель Пружанского района предъявил на границе паспорт, срок действия которого истек 12 лет назад, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


Белоруса с просроченным паспортом задержали в пункте пропуска «Мокраны» на белорусско-украинской границе.

Как сообщает ГПК, в первые выходные дни лета белорусские пограничники выявили 15 нарушителей пограничного законодательства, которые при выезде из Беларуси предъявили недействительные документы. По этой причине не смогли пересечь государственную границу двое украинцев и 13 белорусов.

 
 
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За выходные пограничники зафиксировали 15 нарушителей погранзаконодательства.

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