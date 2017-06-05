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Белорус пытался пересечь границу по паспорту с истекшим 12 лет назад сроком действия
Житель Пружанского района предъявил на границе паспорт, срок действия которого истек 12 лет назад, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Белоруса с просроченным паспортом задержали в пункте пропуска «Мокраны» на белорусско-украинской границе.
Как сообщает ГПК, в первые выходные дни лета белорусские пограничники выявили 15 нарушителей пограничного законодательства, которые при выезде из Беларуси предъявили недействительные документы. По этой причине не смогли пересечь государственную границу двое украинцев и 13 белорусов.
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За выходные пограничники зафиксировали 15 нарушителей погранзаконодательства.
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