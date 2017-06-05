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Электричка насмерть сбила дедушку в Смолевичском районе
06.06.2017 10:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн – Sputnik. Пожилой мужчина получил смертельные травмы в результате наезда электропоезда в Смолевичском районе, сообщили Sputnik во вторник в УВД Миноблисполкома.
© Sputnik Алексей Филиппов
Поезд Минск - Брест сбил мужчину в Ивацевичском районе
Трагедия произошла ночью в субботу 3 июня на железнодорожном полотне вблизи остановочного пункта "Слобода".
"Электропоездом сообщением Минск – Борисов смертельно травмирован житель Минска", – сказали в УВД.
По информации правоохранителей, от полученных травм 81-летний мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время по факту смерти мужчины проводится проверка.
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Наезд был совершен ночью в субботу, погибшим является 81-летний житель Минска.
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