Электричка насмерть сбила дедушку в Смолевичском районе

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Пожилой мужчина получил смертельные травмы в результате наезда электропоезда в Смолевичском районе, сообщили Sputnik во вторник в УВД Миноблисполкома.

Трагедия произошла ночью в субботу 3 июня на железнодорожном полотне вблизи остановочного пункта "Слобода".

"Электропоездом сообщением Минск – Борисов смертельно травмирован житель Минска", – сказали в УВД.

По информации правоохранителей, от полученных травм 81-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту смерти мужчины проводится проверка.