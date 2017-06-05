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Председателя Солигорского РИК Римашевского взяли под стражу
06.06.2017 11:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн – Sputnik. Председателю Солигорского районного исполнительного комитета Александру Римашевскому избрана мера пресечения – он взят под стражу, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
Солигорского вертикальщика задержали неделю назад: сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси
"В отношении председателя Солигорского РИК применена мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала Гончарова.
По ее словам, об этом перед прокурором ходатайствовали следователи, которые занимаются делом Римашевского.
Представитель СК также уточнила, что в настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки), продолжается.
Как ранее сообщили Sputnik в правоохранительных органах, следователи не исключают, что Римашевский получал денежные вознаграждения на систематической основе – сейчас данная информация проверяется.
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Об этом перед прокурором ходатайствовали следователи, которые занимаются делом солигорского вертикальщика.
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