Председателя Солигорского РИК Римашевского взяли под стражу

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Председателю Солигорского районного исполнительного комитета Александру Римашевскому избрана мера пресечения – он взят под стражу, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Солигорского вертикальщика задержали неделю назад: сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси взяли его с поличным при получении 2,7 тысячи долларов США .

"В отношении председателя Солигорского РИК применена мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала Гончарова.

По ее словам, об этом перед прокурором ходатайствовали следователи, которые занимаются делом Римашевского.

Представитель СК также уточнила, что в настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки), продолжается.

Как ранее сообщили Sputnik в правоохранительных органах, следователи не исключают, что Римашевский получал денежные вознаграждения на систематической основе – сейчас данная информация проверяется.