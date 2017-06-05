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В Осиповичах при пожаре спасли мать с 10-летним ребенком
Вечером 5 мая горел балкон на третьем этаже многоквартирного дома в Осиповичах. Из квартиры спасли 42-летнюю женщину и ее 10-летнего сына, сообщили в
Пожар начался около 19.40. Спасатели вывели из квартиры женщину и ребенка, потушили пламя. Огонь повредил 5 кв. м обшивки балкона. Врачи после осмотра отпустили мать с сыном домой.
Полагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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Виновника пожара на балконе ищут.
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