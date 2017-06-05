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В Осиповичах при пожаре спасли мать с 10-летним ребенком

06.06.2017 10:53 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 5 мая горел балкон на третьем этаже многоквартирного дома в Осиповичах. Из квартиры спасли 42-летнюю женщину и ее 10-летнего сына, сообщили в МЧС. Женщина и ребенок не пострадали.


Пожар начался около 19.40. Спасатели вывели из квартиры женщину и ребенка, потушили пламя. Огонь повредил 5 кв. м обшивки балкона. Врачи после осмотра отпустили мать с сыном домой.

Полагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

 
 
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