В Осиповичах при пожаре спасли мать с 10-летним ребенком

Вечером 5 мая горел балкон на третьем этаже многоквартирного дома в Осиповичах. Из квартиры спасли 42-летнюю женщину и ее 10-летнего сына, сообщили в МЧС . Женщина и ребенок не пострадали.





Пожар начался около 19.40. Спасатели вывели из квартиры женщину и ребенка, потушили пламя. Огонь повредил 5 кв. м обшивки балкона. Врачи после осмотра отпустили мать с сыном домой.

Полагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.