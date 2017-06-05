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В Бресте гость вечеринки вынес из квартиры сейф с 15 тысячами долларов
Сейф с деньгами и драгоценностями пропал из квартиры 25-летней жительницы Бреста, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
5 июня молодая жительница города пригласила к себе домой знакомых. Как выяснилось позже, один из участников вечеринки, 23-летний житель Бреста, был ранее судим за кражу и грабеж. Во время застолья хозяйка квартиры отлучилась в другую комнату. В это время ранее судимый гость вытащил сейф и убежал. На улице он его взломал и достал содержимое: 15 тысяч долларов, 400 евро, 800 рублей и золотые украшения.
Девушка обнаружила пропажу около 7 часов утра и сразу обратилась в милицию. Подозреваемого задержали, похищенное изъяли и передали владелице.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 (Кража, совершенная в особо крупном размере) УК РБ. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Как выяснилось позже, один из участников вечеринки, 23-летний житель Бреста, был ранее судим за кражу и грабеж.
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