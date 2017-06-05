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Рабочий получил тяжелые ожоги на пожаре бытовки в Бресте
06.06.2017 11:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на пожаре на предприятии по производству памятников в Бресте разнорабочего, мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.
Пожар строительного вагончика произошел ночью во вторник: спасателям сообщение о возгорании поступило в начале четвертого. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, горела бытовка.
"Со слов разнорабочего, вышедшего из горящей постройки самостоятельно, в бытовке находился еще один человек", – сказали в МЧС.
По словам собеседников Sputnik, пожарные обнаружили в здании мужчину и спасли его, пострадавший с ожогами 20% тела был доставлен бригадой скорой в больницу, состояние рабочего оценивается как тяжелое.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания, в качестве версии рассматривается неосторожность при курении одним и сотрудников предприятия.
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Мужчину скорая доставила в местную больницу, медики оценивают его состояние как тяжелое.
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