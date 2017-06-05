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Каунасский аэропорт эвакуирован из-за угрозы взрыва

06.06.2017 12:34 — ЧП | Tut.by  
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Из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве началась эвакуация Каунасского аэропорта. Как пишет Delfi.lt, сообщение о взрывном устройстве поступило в 10.34.


Фото с сайта delfi.lt

«Мы незамедлительно ввел план „Щит“, выехали сотрудники, людей эвакуируют, ждем сотрудников Aras (спецподразделение антитеррористических операций — ред.)», — сообщила представитель каунасской полиции Одета Вайткявичене.

Всего было эвакуировано около 250 человек. Сейчас решают, как быть с приемом и отправкой запланированных рейсов.

Аэропорт Каунасса наряду с Вильнюсским, напомним, пользуется популярностью у белорусов, которые предпочитают бюджетно путешествовать по миру и выбирают авиакомпании-лоукостеры.

 
 
Ссылка на источник 41
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Всего было эвакуировано около 250 человек. Сейчас решают, как быть с приемом и отправкой запланированных рейсов.

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