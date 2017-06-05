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Житель Солигорска вместо благодарности получил перелом черепа
В Солигорске мужчина хотел получить в благодарность за сохранность чужих вещей бутылку водки, а вместо этого заработал перелом черепа и ушиб головного мозга. Об этом
Криминальную историю, произошедшую на днях в Солигорске, смело можно отнести к трагикомедии. Мужчина намеревался получить благодарность за сохранность чужих вещей, однако их владелец вместо признательности жестоко избил вымогателя.
«Ранним утром 54-летний житель Солигорска вышел на балкон многоэтажки и увидел на скамье спящего 26-летнего парня. Рядом лежали его вещи и мобильный телефон. Мужчина вышел на улицу, затащил пьяного молодого человека в подъезд и забрал имущество. Однако воровать мужчина не собирался: хотел все вернуть за символическое вознаграждение. Для этого оставил парню записку с указанием номера своей квартиры», — рассказал начальник уголовного розыска Солигорского РОВД Валерий Волосюк.
Парень отсыпался в подъезде, в этот момент ему позвонила его девушка. Поскольку телефон молодого человека находился у мужчины, именно он и снял трубку. Мужчина рассказал девушке о состоянии ее парня и попросил бутылку водки за сохранность вещей. Обмен состоялся, а спавшего товарища увезли на такси домой.
«Позже молодой человек очнулся и якобы не досчитался денег в своем кошельке. Узнав, что произошло накануне, он заподозрил в краже вымогателя и отправился к нему выяснять отношения в сопровождении двоих товарищей. В итоге мужчину сильно избили. Пострадавшего с переломом черепа и ушибом головного мозга доставили в больницу», — добавили в милиции.
Оперативникам удалось найти очевидцев событий, информация от которых помогла выйти на подозреваемого.
Сейчас задержанный находится в ИВС. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК Беларуси («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»), санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Сыщикам предстоит узнать роль каждого участника конфликта, а также проверить потерпевшего на причастность к краже денег у подозреваемого.
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