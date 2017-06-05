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Изнасилование восьмилетней школьницы совершено в Лиозно

06.06.2017 12:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 45-летнего жителя Лиозно, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении восьмилетней школьницы, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Изнасилование восьмилетней школьницы совершено в Лиозно
© Sputnik Виталий Белоусов
В Витебске задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать школьницу

По информации правоохранителей, подозреваемый – 45-летний местный житель, который ранее уже был судим.

"Лиозненский районный отдел СК возбудил по факту уголовное дело", – сказала Сахарова.

По ее словам, в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в районном центре. Пострадавшая школьница сейчас находится в больнице, ее жизни угрозы нет.

Собеседница Sputnik уточнила, что подозреваемый задержан, с ним работают следователи и решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Санкция ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Беларуси (изнасилование заведомо малолетней) предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Преступнику за совершенное грозит большой срок – до 15 лет лишения свободы.

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