Изнасилование восьмилетней школьницы совершено в Лиозно

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 45-летнего жителя Лиозно, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении восьмилетней школьницы, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Sputnik Виталий Белоусов Витебске В задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать школьницу

По информации правоохранителей, подозреваемый – 45-летний местный житель, который ранее уже был судим.

"Лиозненский районный отдел СК возбудил по факту уголовное дело", – сказала Сахарова.

По ее словам, в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в районном центре. Пострадавшая школьница сейчас находится в больнице, ее жизни угрозы нет.

Собеседница Sputnik уточнила, что подозреваемый задержан, с ним работают следователи и решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Санкция ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Беларуси (изнасилование заведомо малолетней) предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.