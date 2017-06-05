Верующие под Островцом остались без храма: сгорел костел в Клющанах

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Старинный деревянный костел святого Иоахима сгорел в деревне Клющаны в Островецком районе, без храма остались прихожане десяти окрестных населенных пунктов, сообщается на сайте Римско-католической церкви в Беларуси.

По словам настоятеля прихода отца Анатолия Захаревского, пожар заметили местные жители рано утром во вторник – около 05:50, тогда как еще в 04:00 храм был целым – водитель утреннего молоковоза не увидел признаков дыма или огня.

"Костел был деревянный, поэтому так быстро и сгорел – не спасли даже восемь пожарных машин, которые приехали на место", – сообщил настоятель.

Он также отметил, что, по информации сотрудников МЧС, в настоящее время проверяются две версии возгорания — короткое замыкание электропроводки и поджог.

Храм в Клющанах был возведен в 1726 году и действовал до 1948 года. В 1990-х костел восстановили, повторное его освящение состоялось в 1993 году.