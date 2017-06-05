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ДТП в "Брузгах": против россиянина - водителя BMW возбудили дело

06.06.2017 14:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении автомобилиста-россиянина, который в международном пункте пропуска "Брузги" на границе с Польшей сбил женщину на мотоцикле, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

ДТП в "Брузгах": против россиянина - водителя BMW возбудили дело
© Фото: Автогродно
BMW с российскими номерами сбил мотоциклистку в "Брузгах"

ДТП произошло накануне около 17:00 – 28-летний россиянин на BMW X5, разворачиваясь, зацепил мотоцикл Honda, за рулем которого была 42-летняя жительница Гродно. Женщина в аварии получила тяжелые травмы, сейчас медики оказывают ей помощь.

"Подозреваемым признан водитель автомобиля", – сказал Шершеневич, уточнив, что сейчас с молодым человеком работают следователи.

По словам представителя УСК, по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

Шершеневич также рассказал, что следователи уже допросили свидетелей аварии, изъяли видео, снятое камерами наружного наблюдения. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы. Сейчас УСК разыскивает граждан, которые могли стать очевидцами ДТП. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Женщина в аварии получила тяжелые травмы, сейчас медики оказывают ей помощь.

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