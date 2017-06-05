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У украинца на Porsche изъяли на границе 225 тысяч долларов

06.06.2017 14:42 — ЧП | Tut.by  
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В пункте пропуска «Олтуш» на белорусско-украинской границе у 35-летнего гражданина Украины изъяли незадекларированные 225 тысяч долларов.


Фото: Брестская таможня

Мужчина ехал на Porsche Macan из Украины в Беларусь. Во время таможенного контроля он предъявил таможенникам 5 тысяч евро и сообщил, что у него отсутствуют товары, подлежащие декларированию. Во время досмотра багажа у него под подкладкой чемодана нашли шесть полиэтиленовых пакетов, в которых находилось свыше 225 тысяч долларов.

«Данная сумма более чем в 20 раз превышала сумму наличных денежных средств, разрешенную законодательством (10 000 долларов. — Прим. TUT.BY) к перемещению через границу без декларирования», — сообщили в Брестской таможне.


Фото: Брестская таможня

Валюта изъята, гражданин задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда» (ч. 2 ст. 228 УК РБ). Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда".

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