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Украинец на Porsche спрятал от таможенников 6 пакетов денег с $225 тыс.

06.06.2017 15:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн – Sputnik. Гражданин Украины пытался незаконно переместить через украинско-белорусскую границу крупную сумму наличности – 225 тысяч долларов США, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Украинец на Porsche спрятал от таможенников 6 пакетов денег с 5 тыс.
© Фото: ГТК
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Мужчина ехал в Беларуси на автомобиле Porsche Macan через республиканский пункт таможенного оформления "Олтуш" и таможенникам заявил, что не имеет товаров и денег, которые нужно декларировать.

"При досмотре багажа под подкладкой дорожного чемодана было обнаружено шесть полиэтиленовых пакетов, в которых находилось свыше 225 тысяч долларов США", – сказали в ГТК.

Там также уточнили, что эта сумма более чем в 20 раз превышает разрешенную без оформления необходимых документов. 

Таможенники у мужчины валюту изъяли, а сам 35-летний украинец был задержан для разбирательства.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси (контрабанда). 

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении гражданина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси (контрабанда).

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