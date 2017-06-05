Украинец на Porsche спрятал от таможенников 6 пакетов денег с $225 тыс.

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Гражданин Украины пытался незаконно переместить через украинско-белорусскую границу крупную сумму наличности – 225 тысяч долларов США, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.



© Фото: ГТК Настойчивая белоруска 2 раза пыталась прорваться через границу с салом

Мужчина ехал в Беларуси на автомобиле Porsche Macan через республиканский пункт таможенного оформления "Олтуш" и таможенникам заявил, что не имеет товаров и денег, которые нужно декларировать.

"При досмотре багажа под подкладкой дорожного чемодана было обнаружено шесть полиэтиленовых пакетов, в которых находилось свыше 225 тысяч долларов США", – сказали в ГТК.

Там также уточнили, что эта сумма более чем в 20 раз превышает разрешенную без оформления необходимых документов.

Таможенники у мужчины валюту изъяли, а сам 35-летний украинец был задержан для разбирательства.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси (контрабанда).