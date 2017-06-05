МЧС: костел под Островцом разрушен полностью

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Строение деревянного костела XVIII века в деревне Клющаны было полностью уничтожено пожаром, рассказали Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Беларусь лишилась во вторник одного из самых удивительных костелов страны: деревянного сооружения XVIII века, расположенного в деревне Клющаны недалеко от Островца в Гродненской области.

Как рассказали в МЧС, спасатели узнали о происшествии ранним утром от местной жительницы — она проснулась и увидела языки пламени из окон костела.

"Когда спасатели прибыли к месту пожара, происходило пламенное горение костела, а кровля строения обрушилась внутрь. Пожар ликвидирован в 07:36. Огонь полностью уничтожил строение. Пострадавших нет", — добавили в МЧС.

Последняя служба в этом костеле проводилась в воскресенье, добавили собеседники агентства.

Главная версия возникновения возгорания — неисправность электросетей и электрооборудования.