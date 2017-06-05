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"Форсаж" по-брестски: пьяная женщина разбила дорогой Mercedes

06.06.2017 16:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн – Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Бресте нетрезвую женщину, которая устроила дрифт на дорогом автомобиле Mercedes, а затем пыталась скрыться, но врезалась в знак и вылетела в кювет, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

"Форсаж" по-брестски: пьяная женщина разбила дорогой Mercedes
© Фото: СК Беларуси
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Обнаружили дрифтершу инспекторы батальона ДПС ночью 6 июня на пересечении улиц Янки Купалы и Пионерской.

"Водитель описывал круги прямо на перекрестке и, увидев приближающийся оперативный автомобиль, поспешил скрыться", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что погоня завершилась быстро: на подъеме на путепровод машина врезалась в дорожный знак, затем зацепила бордюр и вылетела в кювет.

По информации ГАИ, за рулем Mercedes S-класса находилась 26-летняя местная жительница, которая в ДТП получила несколько ссадин и царапин. Результаты медосвидетельствования показали, что женщина пьяна (2,5 промилле). 

Инспекторы составили в отношении водителя несколько протоколов: она должна будет заплатить штраф и возместить ущерб за испорченный светодиодный знак.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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За рулем Mercedes S-класса находилась 26-летняя местная жительница, которая в ДТП получила несколько ссадин и царапин.

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