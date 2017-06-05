МИНСК, 6 июн – Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Бресте нетрезвую женщину, которая устроила дрифт на дорогом автомобиле Mercedes, а затем пыталась скрыться, но врезалась в знак и вылетела в кювет, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Обнаружили дрифтершу инспекторы батальона ДПС ночью 6 июня на пересечении улиц Янки Купалы и Пионерской.

"Водитель описывал круги прямо на перекрестке и, увидев приближающийся оперативный автомобиль, поспешил скрыться", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что погоня завершилась быстро: на подъеме на путепровод машина врезалась в дорожный знак, затем зацепила бордюр и вылетела в кювет.

По информации ГАИ, за рулем Mercedes S-класса находилась 26-летняя местная жительница, которая в ДТП получила несколько ссадин и царапин. Результаты медосвидетельствования показали, что женщина пьяна (2,5 промилле).

Инспекторы составили в отношении водителя несколько протоколов: она должна будет заплатить штраф и возместить ущерб за испорченный светодиодный знак.