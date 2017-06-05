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Прокурор: девочку в Лиозно изнасиловали, пока родители спали

06.06.2017 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн – Sputnik. Нападение на восьмилетнюю девочку в Лиозно, сопровождавшееся насильственными действиями сексуального характера, было совершено ночью, пока ее родители спали, сообщила газета "СБ. Беларусь Сегодня" со ссылкой на прокурора Лиозненского района Дениса Журко.

Прокурор: девочку в Лиозно изнасиловали, пока родители спали
© Pixabay
Изнасилование восьмилетней школьницы совершено в Лиозно

По информации управления Следственного комитета по Витебской области, преступление совершил 4 июня местный 45-летний житель, сосед, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и стоит на учете. Мать потерпевшей школьницы в тот день отмечала с подругами свой день рождения и не стала вечером закрывать квартиру на ключ, поскольку гости ночью должны были возвратиться.

"Так сосед и смог попасть в квартиру, родители застали его уже поздно", – цитирует издание слова Журко.

Он также отметил, что в настоящее время правоохранители устанавливают, была ли семья пострадавшего ребенка благополучной, и как был организован надзор со стороны милиции за подозреваемым.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления мужчина задержан, решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту Лиозненским райотделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Беларуси (изнасилование заведомо малолетней).

Как ранее проинформировали в УСК, сейчас пострадавший ребенок находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

 
Теги: Минск
 
 
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