Прокурор: девочку в Лиозно изнасиловали, пока родители спали

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Нападение на восьмилетнюю девочку в Лиозно, сопровождавшееся насильственными действиями сексуального характера, было совершено ночью, пока ее родители спали, сообщила газета " СБ. Беларусь Сегодня " со ссылкой на прокурора Лиозненского района Дениса Журко.



© Pixabay Изнасилование восьмилетней школьницы совершено в Лиозно

По информации управления Следственного комитета по Витебской области, преступление совершил 4 июня местный 45-летний житель, сосед, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и стоит на учете. Мать потерпевшей школьницы в тот день отмечала с подругами свой день рождения и не стала вечером закрывать квартиру на ключ, поскольку гости ночью должны были возвратиться.

"Так сосед и смог попасть в квартиру, родители застали его уже поздно", – цитирует издание слова Журко.

Он также отметил, что в настоящее время правоохранители устанавливают, была ли семья пострадавшего ребенка благополучной, и как был организован надзор со стороны милиции за подозреваемым.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления мужчина задержан, решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту Лиозненским райотделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Беларуси (изнасилование заведомо малолетней).

Как ранее проинформировали в УСК, сейчас пострадавший ребенок находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.