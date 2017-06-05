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В центре Парижа полицейский открыл огонь по мужчине, напавшем на его коллегу с молотком
Сегодня у собора Норт-Дам в Париже неизвестный мужчина напал на полицейского с молотком, сообщает
Напарник полицейского выстрелил в нападавшего из табельного оружия. СМИ сообщают, что нападавший был ранен и нейтрализован.
Район, где произошло нападение, оцеплен, разыскиваются возможные соучастники.
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Напарник полицейского выстрелил в нападавшего из табельного оружия. СМИ сообщают, что нападавший был ранен и нейтрализован.
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