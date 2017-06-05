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В центре Парижа полицейский открыл огонь по мужчине, напавшем на его коллегу с молотком

06.06.2017 18:00 — ЧП | Tut.by  
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Сегодня у собора Норт-Дам в Париже неизвестный мужчина напал на полицейского с молотком, сообщает Le Figaro.

Напарник полицейского выстрелил в нападавшего из табельного оружия. СМИ сообщают, что нападавший был ранен и нейтрализован.

Район, где произошло нападение, оцеплен, разыскиваются возможные соучастники.

 
 
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Напарник полицейского выстрелил в нападавшего из табельного оружия. СМИ сообщают, что нападавший был ранен и нейтрализован.

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