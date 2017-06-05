Неизвестный напал с молотком на полицейских в центре Парижа

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Неизвестный мужчина, вооруженный молотком, напал во вторник на полицейских у собора Парижской Богоматери, передает Sputnik Франция .

Инцидент произошел днем прямо у собора Нотр Дам, мужчина с молотком атаковал полицейских, находившихся возле знаменитого здания, они в ответ открыли по нему огонь.

В результате злоумышленник получил пулевое ранение в грудь и был госпитализирован. Полиция начала спецоперацию в районе, где находится собор, площадь перед зданием перекрыта.

На место стянуты значительные силы городской полиции, по информации очевидцев, прибыла даже группа разминирования.

После инцидента антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры инициировала проведение расследования по факту нападения на сотрудников полиции.