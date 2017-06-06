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Около 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в метро Тегерана

06.06.2017 22:03 — ЧП | Tut.by  
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В результате столкновения двух поездов на одной из станций метрополитена Тегерана пострадали 48 человек. Об этом сообщает Tasnim News.


Фото: Reuters

На месте аварии работают спасатели и бригады скорой помощи, около 40 человек доставлены в больницы.

В свою очередь, агентство IRNA уточняет, что столкновение между поездами произошло около 18.15 по местному времени (16.45 по минскому). Один из составов остановился на станции, пассажиры выходили и входили в вагоны. В этот момент в него врезался поезд, шедший следом. О причинах аварии не сообщается.

 
 
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На месте аварии работают спасатели и бригады скорой помощи, около 40 человек доставлены в больницы.

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