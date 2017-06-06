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Около 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в метро Тегерана
В результате столкновения двух поездов на одной из станций метрополитена Тегерана пострадали 48 человек. Об этом сообщает Tasnim News.
На месте аварии работают спасатели и бригады скорой помощи, около 40 человек доставлены в больницы.
В свою очередь, агентство IRNA уточняет, что столкновение между поездами произошло около 18.15 по местному времени (16.45 по минскому). Один из составов остановился на станции, пассажиры выходили и входили в вагоны. В этот момент в него врезался поезд, шедший следом. О причинах аварии не сообщается.
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На месте аварии работают спасатели и бригады скорой помощи, около 40 человек доставлены в больницы.
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Архив (ЧП)
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