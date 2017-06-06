Около 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в метро Тегерана

В результате столкновения двух поездов на одной из станций метрополитена Тегерана пострадали 48 человек. Об этом сообщает Tasnim News.



Фото: Reuters

На месте аварии работают спасатели и бригады скорой помощи, около 40 человек доставлены в больницы.

В свою очередь, агентство IRNA уточняет, что столкновение между поездами произошло около 18.15 по местному времени (16.45 по минскому). Один из составов остановился на станции, пассажиры выходили и входили в вагоны. В этот момент в него врезался поезд, шедший следом. О причинах аварии не сообщается.