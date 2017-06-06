Удар коалиции в Сирии: Россия потребует внеочередного заседания СБ ООН

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Коалиция во главе с США нанесла во вторник очередной удар по проправительственным силам Сирии в Ат-Тафе, жертвами стали два сирийских военнослужащих, более 15 ранены.

Ранее первый пробный удар был нанесен войсками коалиции 18 мая в этом же районе.



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Защищались

В сообщении коалиции говорится, что сирийские войска при поддержке техники вошли в зону избежания конфликтов и представляли угрозу.

"Коалиция вынесла несколько предупреждений по линии избежания конфликтов, а затем уничтожила две единицы артиллерии, одну единицу противовоздушного оружия, а также повредила танк", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что коалиция не собирается воевать с сирийскими властями, однако в случае необходимости будет защищаться.

Реакция России

Удар коалиции по проправительственным силам следует рассматривать как акт агрессии, этот вопрос должен быть вынесен на заседание Совбеза ООН, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"На мой взгляд, мы должны вынести вопрос незамедлительно на заседание Совета безопасности ООН", — цитирует слова депутата РИА Новости .



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В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил агентству, что российским базам, находящимся в Сирии, ничего не угрожает. При этом он отметил, что удар коалиции обусловлен ее желанием "защитить свой проект под названием "ИГИЛ".

"Проправительственные силы эффективно наступают в Сирии, и это не может не беспокоить другую сторону", — подчеркнул Клинцевич.

Также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью агентству заявил, что удар коалиции подтверждает намерения США добиться ухода президента Сирии Башара Асада со своего поста. Однако Россия продолжит работать над примирением сторон и созданием зоны деэскалации.

"Очевидно, что линия не против террористов, а против (президента САР Башара) Асада, увы, продолжается. Будем продолжать линию, направленную на примирение и создание зон деэскалации", — сказал Слуцкий.

Асад должен уйти

Ранее администрация президента США выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что Асад должен уйти с поста президента Сирии, однако при этом в стране должен сохраняться переходный период.